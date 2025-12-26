Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Zašto je predsednik države kršeći Ustav i zakone došao na obeležavanje Dana SAJ i zašto poziv za proslavu nisu dobili Spasoje Vulević, koji je na čelu jedinice bio 20 godina, i neki drugi bivši komandanti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u svom diktatorskom maniru je 18. decembra, na obeležavanju Dana SAJ u bazi u Batajnici, ponovo pokazao da za njega Ustav, zakoni i podela vlasti ne znače ništa. Jer, kako je svojevremeno objavila pesmu sada nepravedno zaboravljena članica SNS Marija Maksima: „On je Vučić Aleksandar“. Vučić, koji po Ustavu nema nikakve ingerencije nad MUP, a pogotovo ne nad SAJ, pojavljuje se, drži lekcije i usput, po običaju, laže (masno, što bi