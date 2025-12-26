„Tatica“ Tramp i njegovi lakeji

Nina Hruščova
„Tatica“ Tramp i njegovi lakeji

U SSSR-u smo se s prezirom odnosili prema Brežnjevljevoj sujeti i njegovoj nezasitoj potrebi da ga veličaju. Kada se danas pogleda ponašanje Trampa i onih koji mu povlađuju, Brežnjevljevo glupiranje izgleda mi kao bezazlena ekscentričnost jednog starca. Samo su Staljin i severnokorejska dinastija Kim dostigli ovakav nivo apsurdnosti

Ukazujući na autoritarne ambicije Donalda Trampa, posmatrači su alarme aktivirali još mnogo pre nego što je 2016. prvi put izabran za predsednika. Otkako se vratio u Belu kuću, upozoravali su i na to da će republikanski članovi Kongresa i konzervativne sudije u Vrhovnom sudu nastaviti da mu sve više prepuštaju vlast. Pa ipak, kako u Sjedinjenim Državama tako i širom sveta, politički lideri nastavljaju da mu ugađaju i laskaju. Druga Trampova administracija daje za
