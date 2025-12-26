Brod poslat ka obali Australije da traži avion na letu MH370 koji je nestao 2014.

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
MOSKVA - Specijalizovani brod "Oušn infiniti" uputio se ka zapadnoj obali Australije kako bi nastavio potragu za putničkim avionom Boing 777 na letu MH370 kompanije Malezija erlajns, koji je nestao 2014. godine sa 227 putnika i 12 članova posade.

Nakon pregleda podataka pomorskog nadzora, Armada 86 05, duga 86 metara, koja plovi pod zastavom Singapura, napustila je sidrište u blizini luke Kvinana i kreće se ka južnom Indijskom okeanu, gde je prethodno sprovedena potraga za nestalim avionom, prenosi danas agencija RIA Novosti. Ovaj brod se koristi kao lansirna platforma za autonomna podvodna vozila namenjena za istraživanje morskog dna na velikim dubinama. Očekuje se da aktivna faza pretrage počne 30.
