Prateći program izložbe "Lazar Vozarević. Galerija u gostima"

NOVI SAD - U Galeriji Matice srpske narednog vikenda održaće se predavanje o Pablu Pikasu i kustoska vođenja kroz izložbu.

Dr Dragana Kovačić, muzejska savetnica u Narodnom muzeju Srbije, održaće predavanje Pablo Pikaso: Crtež u zlatnom preseku, u petak, 26. decembar u 19 sati, dok su kustoska vođenja kroz izložbu pripala Ivani Janjić i održaće se u subotu i nedelju, 27. i 28. decembra u 13 i 17 sati. Godine 1831. Onore de Balzak je objavio novelu Nepoznato remek-delo. Jedan vek kasnije, Ambroaz Volar je naručio od Pabla Pikasa da uradi bakropise za novo, umetničko izdanje ovoga