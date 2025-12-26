Prištinski sud osudio Slađana Trajkovića iz Kosovske Mitrovice na 10 godina zatvora

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Prištinski sud osudio Slađana Trajkovića iz Kosovske Mitrovice na 10 godina zatvora

PRIŠTINA - Osnovni sud privremenih institucija u Prištini prvostepeno je danas osudio na kaznu zatvora od 10 godina Slađana Trajkovića iz Kosovske Mitrovice za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine.

On je osuđen za tačku C u optužnici, dok za tačke A i B u optužnici nije utvrđena njegova krivica, navelo je sudsko veće tokom izricanja presude. Odbrana ima pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana. Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u južnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Bio je pripadnik tzv. kosovske policije, a službu je napustio kada su svi Srbi sa severa napustili prištinske institucije 5. novembra 2022. godine. Pre
Kosovska Mitrovica, Priština

