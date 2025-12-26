Srednji kurs dinara za evro 117,3635 dinara

RTV pre 17 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3635 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,3 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar juče je viši za 0,1 odsto i iznosi 99,5618 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,0 odsto, a od početka godine za 12,9 odsto.
RTV pre 17 minuta
