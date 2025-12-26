Objavljen novi kurs evra: Evo po kojim cenama menjačnice danas prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,3635 dinara, objavljeno je u najnovijem kursnom pregledu.

U odnosu na prethodni dan, vrednost evra ostala je nepromenjena. Na mesečnom nivou takođe nije zabeležena promena, dok je na godišnjem nivou dinar prema evru slabiji za 0,3 odsto. Od početka godine evro je, prema zvaničnim podacima, jači za 0,3 procenta u odnosu na dinar. Istovremeno, zvanični srednji kurs dolara iznosi 99,5618 dinara. Dinar je prema dolaru jači za 0,1 odsto u poređenju sa prethodnim danom, dok je na mesečnom nivou zabeleženo jačanje od 1,7 odsto.