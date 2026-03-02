Iranski rat - rastu akcije kompanija za proizvodnju oružja

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Mihael Šmirmaul
Iranski rat - rastu akcije kompanija za proizvodnju oružja
Rat na Bliskom istoku eskalira. Nakon subotnjih velikih napada Izraela i SAD na Iran, borbe su se nastavile i u ponedeljak. Ormuski moreuz i dalje je praktično zatvoren, a Teheran je tokom vikenda ispalio rakete na nekoliko zalivskih država, saveznica SAD. Većina evropskih berzi započela je ponedeljak u minusu. Bankarski i turistički sektor izgubili su četiri odsto ili više, što je dovelo do pada indeksa Stoxx 600 za 1,8 odsto. Pogođene su gotovo sve evropske
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Putin ulazi u rat na strani Irana?! U telefonskom pozivu najavio intervenciju na Bliskom istoku

Putin ulazi u rat na strani Irana?! U telefonskom pozivu najavio intervenciju na Bliskom istoku

Mondo pre 1 sat
Američka Centralna komanda: Od početka neprijateljstava u Iranu poginula četiri vojnika SAD

Američka Centralna komanda: Od početka neprijateljstava u Iranu poginula četiri vojnika SAD

RTV pre 2 sata
Katar obustavio LNG, cijene plina u EU skočile gotovo 50 posto

Katar obustavio LNG, cijene plina u EU skočile gotovo 50 posto

SEEbiz pre 2 sata
Supruga Alija Hamneija podlegla povredama zadobijenim u američko-izraelskom napadu

Supruga Alija Hamneija podlegla povredama zadobijenim u američko-izraelskom napadu

NIN pre 1 sat
Pakistan uveo policijski čas zbog demonstracija povodom napada na Iran

Pakistan uveo policijski čas zbog demonstracija povodom napada na Iran

Radio 021 pre 1 sat
"Rat u Libanu nikada nije ni stao": Šehadi za Euronews Srbija o situaciji u Bejrutu

"Rat u Libanu nikada nije ni stao": Šehadi za Euronews Srbija o situaciji u Bejrutu

Euronews pre 2 sata
Neredi u Pakistanu zbog ubistva iranskog vođe: Uveden policijski čas, 26 mrtvih

Neredi u Pakistanu zbog ubistva iranskog vođe: Uveden policijski čas, 26 mrtvih

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaIranIzraelBliski IstokTeheran

Ekonomija, najnovije vesti »

Lista najboljih aerodroma u Evropi po oceni putnika

Lista najboljih aerodroma u Evropi po oceni putnika

Kamatica pre 3 minuta
Kriptotržište pod pritiskom: BTC, ETH i SOL u padu zbog geopolitičke napetosti

Kriptotržište pod pritiskom: BTC, ETH i SOL u padu zbog geopolitičke napetosti

IndeksOnline pre 8 minuta
Tender za sat ipak bio namešten? Uslovi nabavke kao "nacrtani" za firmu koja je dobila posao

Tender za sat ipak bio namešten? Uslovi nabavke kao "nacrtani" za firmu koja je dobila posao

Nova pre 23 minuta
Predsednik „Zaštite potrošača“: Cene mogu blago da porastu, ali ne 20 odsto preko noći

Predsednik „Zaštite potrošača“: Cene mogu blago da porastu, ali ne 20 odsto preko noći

Danas pre 3 minuta
Panel diskusija „Lokalac na internetu“: Kada digitalne platforme postanu pokretač stvarnih promena

Panel diskusija „Lokalac na internetu“: Kada digitalne platforme postanu pokretač stvarnih promena

Kurir pre 18 minuta