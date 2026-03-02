Iranski rat - rastu akcije kompanija za proizvodnju oružja

Rat na Bliskom istoku eskalira. Nakon subotnjih velikih napada Izraela i SAD na Iran, borbe su se nastavile i u ponedeljak. Ormuski moreuz i dalje je praktično zatvoren, a Teheran je tokom vikenda ispalio rakete na nekoliko zalivskih država, saveznica SAD. Većina evropskih berzi započela je ponedeljak u minusu. Bankarski i turistički sektor izgubili su četiri odsto ili više, što je dovelo do pada indeksa Stoxx 600 za 1,8 odsto. Pogođene su gotovo sve evropske