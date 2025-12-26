Adelman: Jokić je najbolji košarkaš na svetu – i tačka!

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman izjavio je da se brilijantnost centra njegovog tima i reprezentacije Srbije NIkole Jokića zasniva na besprekornom donošenju odluka na terenu.

Iza trostrukog najkorisnijeg igrača NBA lige, je još jedna neverovatna utakmica. Jokić je kumovao pobedi nad Minesota Timvervulvsima. Nagetsi su nakon produžetka slavili 142:138 – sa 56 poena, (15/21 iz igre, 4/6 za tri i 22/23 slobodnih bacanja) uz 16 skokova, 15 asistencija i dve blokade. Ušao je u istoriju kao prvi čovek koji je dao više od 55 poena, uhvatio više od 15 lopti i podelio više od 15 asistencija. Jokić je ubacio 18 poena u produžetku, što je još