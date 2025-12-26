Nije im oprostio poniženje: Pogledajte kako je Jokić došao na meč

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Branimir Smilić
Nije im oprostio poniženje: Pogledajte kako je Jokić došao na meč

Nikola Jokić je imao zanimljivu uvertiru u meč u kome je po ko zna koji put u karijeri pomerio granice u najjačoj ligi sveta.

Srpski reprezentativac je odabrao vrlo specifičan stajling kako bi poslao poruku koja seže još do 2014. i drafta na kome je izabran kao 41. pik. Denver Nagersi su na Božić po gregorijanskom kalendaru pobedili Minesotu, a centar domaćeg tima je odigrao neverovatan meč. Jokić je ponovo radio šta je hteo na parketu, ostvarivši impresivni tripl-dabl sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, uz još dve blokade, i bez dileme bio najbolji igrač utakmice. Srpski centar
