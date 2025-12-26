Bocan-Harčenko: Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije

Ambsador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da se traži rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) koje će, kako je rekao i ruski predsednik Vladimir Putin, biti pre svega u duhu i okviru prijateljskih odnosa dve zemlje.

Bocan-Harčenko je u izjavi za Tanjug naglasio da Rusija, kada je reč o NIS-u, ne želi da odustane od traženja rešenja i da kaže: mi odustajemo, a vi živite kako želite. Dodao je da je takva atmosfera važna i zato što pitanje NIS-a nije jednostavno već dosta komplikovano. Prema rečima ambasadora, važno je kada se govori o NIS-u da se zna šta je uzrok tih dešavanja i situacije u Srbiji, jer je NIS i ključna kompanija za Srbiju, a u oblasti energetike najvažnija.
