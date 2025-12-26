Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Makabi Tel Aviv u 18. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana u petak uveče debituju sa novim trenerom na klupi, pošto će Đoan Penjaroja pokušati da povede crno-bele ka pobedi u 18. kolu Evrolige protiv Makabija u Beogradskoj areni.

Biče to poslednji meč koji će crno-beli igrati u Areni sve do početka februara, pošto će se u januaru u ovom zdanju održati Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Posle krize rezultata i dva ubedljiva poraza prošle sedmice, očekuje se i reakcija košarkaša Partizana. Nema sumnje da će Đoan Penjaroja doneti neku novu energiju i samo ostaje da se vidi kako će se snaći, s obzirom na to da mu je ovo prvi angažman na klupi van Španije. Ipak, s obzirom na to da je već radio i sa