Ministarstvo odbrane: Najmlađi vojnici na služenju vojnog roka na terenskoj obuci

Najmlađi vojnici na služenju vojnog roka, koji su u centre Vojske Srbije za osnovnu obuku primljeni početkom ovog meseca, nalaze se na stacionarnom logorovanju na poligonima u okolini Sombora, Valjeva i Leskovca, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ovaj oblik osnovne individualne obuke na terenu prolaze vojnici svih specijalnosti na kraju prve faze osposobljavanja u Vojsci Srbije, tokom koje su savladali početne sadržaje iz taktičke i vatrene obuke. Tokom boravka na poligonima vojnici u praksi primenjuju stečena znanja i usavršavaju vojničke veštine u realizaciji osnovnih borbenih zadataka u odbrani i napadu i privikavaju se na život i rad u terenskim uslovima. Kako je objasnio komandir voda za obuku