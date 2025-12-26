Snežana Savičić Sekulić: Opereta "Slepi miš" je remek-delo iz koga se može mnogo naučiti

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je operska pevačica Snežana Savičić Sekulić koja je govorila o opereti "Slepi miš" u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Savičić Sekulić je rekla da se 2025. obeležava 200 godina od rođenja kompozitora Johana Štrausa i da je "biti deo takve muzike u nekom trenutku u karijeri privilegija, čast i zadovoljstvo". "U Narodnom pozorištu sam 25 godina, ali eto nije se namestilo da pevam operetske uloge. Uloga Rozalinde, koju tumačim u 'Slepom mišu' je bajadera, slatkiš", navela je umetnica. Savičić Sekulić je dodala da ta uloga "traži od pevačice da bude dobra vokalna umetnica i zreo