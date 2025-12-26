Snežana Savičić Sekulić: Opereta "Slepi miš" je remek-delo iz koga se može mnogo naučiti

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Snežana Savičić Sekulić: Opereta "Slepi miš" je remek-delo iz koga se može mnogo naučiti

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je operska pevačica Snežana Savičić Sekulić koja je govorila o opereti "Slepi miš" u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Savičić Sekulić je rekla da se 2025. obeležava 200 godina od rođenja kompozitora Johana Štrausa i da je "biti deo takve muzike u nekom trenutku u karijeri privilegija, čast i zadovoljstvo". "U Narodnom pozorištu sam 25 godina, ali eto nije se namestilo da pevam operetske uloge. Uloga Rozalinde, koju tumačim u 'Slepom mišu' je bajadera, slatkiš", navela je umetnica. Savičić Sekulić je dodala da ta uloga "traži od pevačice da bude dobra vokalna umetnica i zreo
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

RTV pre 4 sati
"Plesanje po kostima": Marijupoljsko pozorište biće ponovo otvoreno izvođenjem ruske bajke

"Plesanje po kostima": Marijupoljsko pozorište biće ponovo otvoreno izvođenjem ruske bajke

N1 Info pre 5 sati
Deca američkih političara kreću u izbore 2026. godine: Nastavljaju političke dinastije

Deca američkih političara kreću u izbore 2026. godine: Nastavljaju političke dinastije

Večernje novosti pre 5 sati
Srbija sve toplija, jun oborio rekorde. Klimatske promene nanose velike štete.

Srbija sve toplija, jun oborio rekorde. Klimatske promene nanose velike štete.

Dnevnik pre 7 sati
To je zmijsko leglo: Hanter Bajden pere ruke od Ukrajine

To je zmijsko leglo: Hanter Bajden pere ruke od Ukrajine

Večernje novosti pre 6 sati
"2025. godina globalno jedna od najtoplijih, obeležile je dugotrajne suše"

"2025. godina globalno jedna od najtoplijih, obeležile je dugotrajne suše"

RTV pre 7 sati
Kakva božićna drama! NJujork predvođen sjajnim Bransonom dobio Klivlend

Kakva božićna drama! NJujork predvođen sjajnim Bransonom dobio Klivlend

Večernje novosti pre 7 sati

Ključne reči

PozorišteTanjug

Najnovije vesti »

USS Nimitz pred povlačenjem iz upotrebe: Kako izgleda kraj najstarijeg američkog nosača aviona

USS Nimitz pred povlačenjem iz upotrebe: Kako izgleda kraj najstarijeg američkog nosača aviona

Aero.rs pre 5 minuta
Da li Beograd može da bude „grad sunđer“?

Da li Beograd može da bude „grad sunđer“?

Velike priče pre 5 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 4 minuta
Prateći program izložbe "Lazar Vozarević. Galerija u gostima"

Prateći program izložbe "Lazar Vozarević. Galerija u gostima"

RTV pre 40 minuta
Napisali knjigu o Vojvodi Vuku: Dobrovoljce iz Velikog rata otrgli od zaborava - prvi put na jednom mestu sve o Jadarskom…

Napisali knjigu o Vojvodi Vuku: Dobrovoljce iz Velikog rata otrgli od zaborava - prvi put na jednom mestu sve o Jadarskom dobrovoljačkom odredu

Kurir pre 55 minuta