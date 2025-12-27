Vučić: Od sutra uklanjanje Ćacilenda, kroz koji dan ide tuda i saobraćaj

Beta pre 20 minuta

Predsednik države Aleksadar Vučić najavio je da će se od sutra uveče krenuti u uklanjanje šatora ispred Skupštine Srbije, da će na tom mestu biti napravljeno "lepo Božićno selo" i da će uskoro biti ponovo uspostavljen saobraćaj u tom delu grada.

"Od 2 - 3. januara biće otvoren prostor za saobraćaj, ostaće samo onaj mali deo Pionirskog parka u kojem će oni ostati neko vreme. Ja ću sutra da ih pozdravim, da im se zahvalim na svemu i kažem da će ostati u istorijskim čitankama kako su svojim junaštvom izdržali sve pritiske i sačuvali otadžbinu", rekao je Vučić, prilikom polaganja kamena temeljca za zgrade ministarstva odbrane i Generalštaba.

On je rekao da je "država Srbija odbranjena", govoreći o uklanjanju šatorskog naselja poznatog kao "Ćacilend", koje je već više meseci na prostoru ispred zgrade Skupštine Srbije.

(Beta, 27.12.2025)