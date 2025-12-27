Kraj drame: Pronađen Marko (11) koji je nestao dok se šetao sa porodicom: "Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao"

Blic pre 1 sat
Kraj drame: Pronađen Marko (11) koji je nestao dok se šetao sa porodicom: "Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao"

Veliki broj volontera se pridružio potrazi Detalji nestanka, ali i pronalaska nisu poznati Marko M. (11) koji je danas nestao dok je šetao sa svojom porodicom kod vidikovca Trojnaš u opštini Draž, pronađen je.

Kako pišu hrvatski mediji, dečak je "živ i zdrav". Zbog nestanka dečaka podignuo je pet dronova, pušteni su psi tragači, a na terenu bili lovci, policajci, vatrogasci, kao i veliki broj volontera. Majka 11-godišnjeg dečaka oglasila se na društvenim mrežama i zahvalila svima koji su učestvovali u potrazi i pružili pomoć. - Dragi svi, još uvek smo pod snažnim emocijama, ali najveće što osećamo je zahvalnost. Naš sin je bio nestao, tražili smo ga punih 6 sati koji su
Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama…

Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama! (foto)

Blic pre 2 sata
Evropa podstiče rat u Ukrajini

Evropa podstiče rat u Ukrajini

Radar pre 52 minuta
Tragedija u Grčkoj: Četiri planinara poginula u snežnoj oluji

Tragedija u Grčkoj: Četiri planinara poginula u snežnoj oluji

Blic pre 22 minuta
Amerikanci otkrili gde Putin postavlja "Orešnik" "Može da gađa ciljeve u Evropi"

Amerikanci otkrili gde Putin postavlja "Orešnik" "Može da gađa ciljeve u Evropi"

Blic pre 27 minuta
Venecuela pušta pritvorene nakon protesta: Oslobođeno 99 ljudi uhapšenih zbog osporavanja pobede Nikolasa Madura na izborima

Venecuela pušta pritvorene nakon protesta: Oslobođeno 99 ljudi uhapšenih zbog osporavanja pobede Nikolasa Madura na izborima

Kurir pre 22 minuta
Francuzi sve više okreću leđa Makronu: Predsednikov rejting na istorijskom minimumu

Francuzi sve više okreću leđa Makronu: Predsednikov rejting na istorijskom minimumu

Kurir pre 17 minuta