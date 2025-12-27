"Uvek ćemo biti uz vas" Kim Džong Un poslao novogodišnju čestitku Putinu

Blic pre 3 sata
"Uvek ćemo biti uz vas" Kim Džong Un poslao novogodišnju čestitku Putinu
U čestitki su istaknuti snažni odnosi između Severne Koreje i Rusije u 2025. godini Severnokorejski lider je napomenuo da će pravda i istina, pobeda i slava uvek pripadati Rusiji Severnokorejski lider Kim Džong Un uputio je čestitku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu povodom Nove godine, u kojoj je poručio da su korejsko-ruski odnosi dodatno ojačani 2025. godine kao najiskreniji savez, javlja Korejska centralna novinska agencija (KCNA). - Tokom odlazeće 2025.
