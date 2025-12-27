Uznemirujući video: Procureo snimak jezivog zločina na Novom Beogradu: Izbo ženu s leđa više puta, pa je pokrao i to sve pred malim detetom!

Blic pre 1 sat
Uznemirujući video: Procureo snimak jezivog zločina na Novom Beogradu: Izbo ženu s leđa više puta, pa je pokrao i to sve pred…

Žrtva je prevezena u hitnu pomoć i smeštena u Urgentni centar na reanimaciju Policija sprovodi operaciju potrage za počiniocem pod nazivom "Vihor" Procureo je snimak navodnog napada na ženu (68) u stambenoj zgradi u Bulevaru Arsenija Čarnojevića.

Prema nezvaničnim saznanjima napad na ženu se dogodio danas oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi. Prema saznanjima "Blica", napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu. Prema tvrdnjama Novobeograđana, na snimku koji kruži na društvenim mrežama, a na kojem se vidi brutalno ubadanje žene pred malim detetom, nalazi se upravo žrtva o čijem smo zlostavljanju pisali. Napadač je, kako saznajemo,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Teško ranjena žena nožem na Novom Beogradu, u toku potraga za osumnjičenim: Ako ga vidite, odmah zovite policiju

Teško ranjena žena nožem na Novom Beogradu, u toku potraga za osumnjičenim: Ako ga vidite, odmah zovite policiju

NIN pre 45 minuta
Kamere snimile napadača sa Novog Beograda: Monstrum nožem izbo baku (67) koja je bila sa unukom i ukrao joj torbu

Kamere snimile napadača sa Novog Beograda: Monstrum nožem izbo baku (67) koja je bila sa unukom i ukrao joj torbu

Nova pre 1 sat
Ovo je monstrum koji je na Novom Beogradu izbo ženu koja je bila sa detetom: Policija uputila apel građanima FOTO

Ovo je monstrum koji je na Novom Beogradu izbo ženu koja je bila sa detetom: Policija uputila apel građanima FOTO

Nova pre 1 sat
Ako vidite ovog muškarca odmah zovite policiju: Isekao ženu oštrim predmetom na Novom Beogradu, pa pobegao

Ako vidite ovog muškarca odmah zovite policiju: Isekao ženu oštrim predmetom na Novom Beogradu, pa pobegao

Euronews pre 1 sat
Policija traga za osumnjičenim za razbojništvo na Novom Beogradu

Policija traga za osumnjičenim za razbojništvo na Novom Beogradu

Serbian News Media pre 1 sat
Ovo je lice monstruma sa Novog Beograda za kojim policija traga! Brutalno izbo ženu naočigled deteta i opljačkao, ako ga…

Ovo je lice monstruma sa Novog Beograda za kojim policija traga! Brutalno izbo ženu naočigled deteta i opljačkao, ako ga vidite odmah zovite policiju! foto

Kurir pre 1 sat
Monstrum! Ovo je čovek za kojim policija traga posle brutalnog napada na baku (67) koja je bila sa unučetom!

Monstrum! Ovo je čovek za kojim policija traga posle brutalnog napada na baku (67) koja je bila sa unučetom!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

Beta pre 40 minuta
Žena izbodena na Novom Beogradu, MUP objavio fotografiju osumnjičenog za napad

Žena izbodena na Novom Beogradu, MUP objavio fotografiju osumnjičenog za napad

RTV pre 45 minuta
(Foto) stravičan frontalni sudar kod Svilajnca: Dva vozila se zakucala jedno u drugo, oba uništena do pola: Prizor na mesti…

(Foto) stravičan frontalni sudar kod Svilajnca: Dva vozila se zakucala jedno u drugo, oba uništena do pola: Prizor na mesti nesreće je jeziv

Blic pre 10 minuta
MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

Danas pre 30 minuta
Teško ranjena žena nožem na Novom Beogradu, u toku potraga za osumnjičenim: Ako ga vidite, odmah zovite policiju

Teško ranjena žena nožem na Novom Beogradu, u toku potraga za osumnjičenim: Ako ga vidite, odmah zovite policiju

NIN pre 45 minuta