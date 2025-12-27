Uznemirujući video: Procureo snimak jezivog zločina na Novom Beogradu: Izbo ženu s leđa više puta, pa je pokrao i to sve pred malim detetom!

Žrtva je prevezena u hitnu pomoć i smeštena u Urgentni centar na reanimaciju Policija sprovodi operaciju potrage za počiniocem pod nazivom "Vihor" Procureo je snimak navodnog napada na ženu (68) u stambenoj zgradi u Bulevaru Arsenija Čarnojevića.

Prema nezvaničnim saznanjima napad na ženu se dogodio danas oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi. Prema saznanjima "Blica", napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu. Prema tvrdnjama Novobeograđana, na snimku koji kruži na društvenim mrežama, a na kojem se vidi brutalno ubadanje žene pred malim detetom, nalazi se upravo žrtva o čijem smo zlostavljanju pisali. Napadač je, kako saznajemo,