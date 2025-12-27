Opozicija u Leskovcu protestuje ćutanjem: Vlast pomerila sednicu do ponoći

Odbornici opozicionih grupa u Skupštini grada Leskovca ćutanjem za govornicom izražavaće svoj protest protiv odluke odbornika vladajuće koalicije da se današnja sednica produži do posle ponoći, objavio je večeras portal JUGpress.

Tu odluku saopoštio je večeras za skupštinskom govornicom šef odborničke grupe “Za Leskovac ZAJEDNO” Nebojša Cakić. On je reklamirao povredu Poslovnika i pročitao odredbe u kojima se navodi da se sednice Skupštine grada održavaju radnim danom i da traju najduže do 18 sati. Cakić je upozorio da je to vreme prošlo, a da je na dnevnom redu još 38 tačaka. On je optužio vlast Srpske napredne stranke da “vampirskim sednicama” u gluvo doba noći želi da “onemogući” građane