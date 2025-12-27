Presedan u Skupštini Leskovca: Novinar izvređan, sniman privatnim telefonom, pa umalo izbačen iz sale – VIDEO

Rešetka pre 41 minuta
Dva sata nakon ponoći urednik Rešetke Dragan Marinković ušao je u Skupštinu grada Leskovca da kamerom zabeleži odluku opozicionih odbornika da svoje vreme za govornicom u znak protesta iskoriste ćutanjem zbog toga što je vladajuća većina odlučila da sednica lokalnog parlamenta traje do njenog završetka, do kasno u noć ili ranu zoru, i odmah nakon dolaska u salu sačekale su ga salve uvreda od strane odbornika vladajuće većine iz Srpske napredne stranke.

Marinković je odmah ka njima uperio telefon koji je držao u rukama i zahtevao da sve iznete uvrede njemu kažu u lice, nakon čega je nastupio dodatni muk u sali. „Zahtevam da obezbeđenje izbaci ovu osobu iz sale jer se obraća odbornicima direktno“, poručio je zamenik predsednika Skupštine grada Oliver Antanasijević, da bi zatim poručio Marinkoviću da bruka svoju profesiju, a sekretar Skupštine grada Zoran Vukašinović je konstatovao da Marinković nema akreditaciju za
