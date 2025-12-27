Preminuo Dragan Štavljanin, urednik Radija Slobodna Evropa

Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, te autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posledica teške bolesti u 62. godini života.

Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni pečat. Velikodušno je delio svoje znanje i vreme, isporučujući izuzetno novinarstvo na svim našim platformama, navodi se na sajtu Radija Slobodna Evropa. Draganov put vodio je od reportera do urednika, a izuzetan raezultat je postigao kada je tokom NATO kampanje protiv Srbije 1999. godine vodio petočasovni noćni program Radija Slobodna Evropa. U tim mesecima straha i neizvesnosti, RSE je u Srbiji dostigao rekordnu