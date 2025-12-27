Preminuo Dragan Štavljanin, urednik Radija Slobodna Evropa

Danas pre 3 sata  |  Radio Slobodna Evropa
Preminuo Dragan Štavljanin, urednik Radija Slobodna Evropa

Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, te autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posledica teške bolesti u 62. godini života.

Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni pečat. Velikodušno je delio svoje znanje i vreme, isporučujući izuzetno novinarstvo na svim našim platformama, navodi se na sajtu Radija Slobodna Evropa. Draganov put vodio je od reportera do urednika, a izuzetan raezultat je postigao kada je tokom NATO kampanje protiv Srbije 1999. godine vodio petočasovni noćni program Radija Slobodna Evropa. U tim mesecima straha i neizvesnosti, RSE je u Srbiji dostigao rekordnu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Preminuo Dragan Štavljanin (62): Urednik Radija Slobodna Evropa umro posle duge i teške bolesti

Preminuo Dragan Štavljanin (62): Urednik Radija Slobodna Evropa umro posle duge i teške bolesti

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATO

Društvo, najnovije vesti »

Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Beta pre 13 minuta
Očevi, majke i sinovi na merama

Očevi, majke i sinovi na merama

Radar pre 52 minuta
Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

RTV pre 43 minuta
Neki mufljuzi ne mogu ni da prdnu, a da ne ispuste ruski gas

Neki mufljuzi ne mogu ni da prdnu, a da ne ispuste ruski gas

Radar pre 52 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 53 minuta