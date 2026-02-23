Na današnji dan, 23. februar

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 23. februar

Danas je ponedeljak, 23. februar.

1443 - Rođen je mađarski kralj Matija Hunjadi, kod Srba poznat kao Matija Korvin. Tokom vladavine od 1458. uspešno je ratovao protiv Turaka i Habzburga, zauzevši 1486. i Beč, gde je i umro 1490. Obnovio je mađarsku državu posle decenija anarhičnog stanja. Uspešno je reorganizovao zemlju - finansije, vojsku, pravosuđe i administraciju. U periodu njegove vlade značajan procenat pripadnika vojnih formacija pod njegovom komandom, činili su Srbi. Pomagao je razvoj
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Rođen kralj Matija Hunjadi

Vremeplov: Rođen kralj Matija Hunjadi

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BečMađarska

Društvo, najnovije vesti »

Rat za narativ u udarnom terminu

Rat za narativ u udarnom terminu

Radar pre 1 sat
„Dalje ruke od Miletića“: Veliki broj pristalica vlasti ispred SNP-a, građani i studenti blokirali raskrsnicu kod pozorišta…

„Dalje ruke od Miletića“: Veliki broj pristalica vlasti ispred SNP-a, građani i studenti blokirali raskrsnicu kod pozorišta (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Ko nam garantuje da Đuro Macut nije proizvod veštačke inteligencije

Ko nam garantuje da Đuro Macut nije proizvod veštačke inteligencije

Radar pre 1 sat
Vremeplov: Rođen kralj Matija Hunjadi

Vremeplov: Rođen kralj Matija Hunjadi

RTV pre 1 sat
Gosti „Utiska“: Marš za pravosuđe, „Vista Rika“ i slučaj Maletić pokazuju da je država oteta

Gosti „Utiska“: Marš za pravosuđe, „Vista Rika“ i slučaj Maletić pokazuju da je država oteta

Danas pre 1 sat