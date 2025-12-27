Putin: U 2025. Rusija višestruko povećala vojnu proizvodnju u odnosu na 2022.

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Putin: U 2025. Rusija višestruko povećala vojnu proizvodnju u odnosu na 2022.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da „ruske trupe stiču neprocenjivo iskustvo tokom specijalne vojne operacije i to iskustvo se u potpunosti koristi u oblikovanju novog izgleda ruskih oružanih snaga“, javlja agencija TASS.

Putin je to rekao na sastanku o državnom programu naoružanja i napomenuo da „ruski odbrambeno-industrijski kompleks stabilno funkcioniše, obezbeđujući oružane snage neophodnom opremom“. „Naša preduzeća odbrambene industrije stabilno rade i snabdevaju trupe svim potrebnim oružjem i opremom“, istakao je Putin, navodeći da se oružje isporučuje i „jedinicama koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji i oružanim snagama u celini“. „U poređenju sa 2022. godinom,
