Stefan Janjić pohvalio Gašića kako drži lopatu na lokaciji budućeg Generalštaba (VIDEO)

Stefan Janjić, poslanik stranke Srbija centar SRCE, pohvalio je ministra odbrane Bratislava Gašića da ume da drži lopatu.

Stefan Janjić je na mreži Iks podelio snimak polaganja kamena temeljca za izgradnju nove zgrade Generalštaba na Banjici, na kome se vidi Gašić sa lopatom, ali i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, za koga je napisao da se vidi da lopatu nikad nije držao u ruci. Ovo je dokaz da je dobro kad je ministar odbrane keramičar, dobar je u mešanju maltera. Ovaj desno naravno ni lopatu ne zna da drži kako treba. pic.twitter.com/PL39y7vDmT — Stefan Janjić (@advokatjanjic)