Mali za TV Prva: EXPO je razvojna šansa koju Srbija neće propustiti; "Očekujemo do četiri miliona posetilaca"

Ministar finansija Siniša Mali bio je gost emisije "Jutro" na TV Prva, gde je govorio o specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 i istakao da je to razvojna šansa koju Srbija neće propustiti.

Za EXPO 2027 ministar kaže da je najbitniji događaj koji će se Srbiji destiti. Ministar ističe da je specijalizovana izložba EXPO 2027 razvojna šansa koju Srbija neće propustiti. "Uključeno je 323 projekata u sklopu Ekspa. Neprocenjivo je bitan za nas. Čak 130 zemalja je potvrdilo učešće. EXPO je Srbija, ne samo Beograd", rekao je Mali. Mali je istako da je cilj da Srbija bude do Ekspa u najvećoj meri umrežena auto-putevima, brzim saobraćajnicama i brzim prugama.