Mali za TV Prva: EXPO je razvojna šansa koju Srbija neće propustiti; "Očekujemo do četiri miliona posetilaca"

B92 pre 2 sata
Mali za TV Prva: EXPO je razvojna šansa koju Srbija neće propustiti; "Očekujemo do četiri miliona posetilaca"

Ministar finansija Siniša Mali bio je gost emisije "Jutro" na TV Prva, gde je govorio o specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 i istakao da je to razvojna šansa koju Srbija neće propustiti.

Za EXPO 2027 ministar kaže da je najbitniji događaj koji će se Srbiji destiti. Ministar ističe da je specijalizovana izložba EXPO 2027 razvojna šansa koju Srbija neće propustiti. "Uključeno je 323 projekata u sklopu Ekspa. Neprocenjivo je bitan za nas. Čak 130 zemalja je potvrdilo učešće. EXPO je Srbija, ne samo Beograd", rekao je Mali. Mali je istako da je cilj da Srbija bude do Ekspa u najvećoj meri umrežena auto-putevima, brzim saobraćajnicama i brzim prugama.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vučić: "Nismo mi prodavali NIS, već su ga oni prodavali, Srbija po prvi put u istoriji ima stabilnu valutu, penzioneri…

Vučić: "Nismo mi prodavali NIS, već su ga oni prodavali, Srbija po prvi put u istoriji ima stabilnu valutu, penzioneri dobijaju najveće penzije."

Blic pre 16 minuta
Nova zgrada Generalštaba na Banjici biće izgrađena za tri godine

Nova zgrada Generalštaba na Banjici biće izgrađena za tri godine

RTS pre 2 sata
Vučić u kasarni na Banjici: U Srbiji uskoro fabrika za proizvodnju dronova (FOTO/VIDEO)

Vučić u kasarni na Banjici: U Srbiji uskoro fabrika za proizvodnju dronova (FOTO/VIDEO)

Euronews pre 3 sata
Stefan Janjić pohvalio Gašića kako drži lopatu na lokaciji budućeg Generalštaba (VIDEO)

Stefan Janjić pohvalio Gašića kako drži lopatu na lokaciji budućeg Generalštaba (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Vučić: Krajem marta ili početkom aprila otvaramo prvu veliku fabriku dronova u Srbiji

Vučić: Krajem marta ili početkom aprila otvaramo prvu veliku fabriku dronova u Srbiji

RTS pre 5 sati
Vučić: Streljajte me zaslužio sam i vratite blokadere

Vučić: Streljajte me zaslužio sam i vratite blokadere

Danas pre 6 sati
Vučić čestitao najviše penzije u istoriji Srbije

Vučić čestitao najviše penzije u istoriji Srbije

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša MaliEXPOEXPO 2027

Politika, najnovije vesti »

MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Danas pre 1 sat
Ministarstvo spoljnih poslova: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Ministarstvo spoljnih poslova: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Radio 021 pre 16 minuta
Tepić tvrdi: Za Zbiljićevu kompaniju namešta se tender za izgradnju naftovoda sa Mađarskom

Tepić tvrdi: Za Zbiljićevu kompaniju namešta se tender za izgradnju naftovoda sa Mađarskom

Nova pre 16 minuta
Vučić: "Nismo mi prodavali NIS, već su ga oni prodavali, Srbija po prvi put u istoriji ima stabilnu valutu, penzioneri…

Vučić: "Nismo mi prodavali NIS, već su ga oni prodavali, Srbija po prvi put u istoriji ima stabilnu valutu, penzioneri dobijaju najveće penzije."

Blic pre 16 minuta
MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Euronews pre 16 minuta