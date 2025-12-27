EU poziva na poštovanje suvereniteta Somalije, nakon što je Izrael priznao Somalilend

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Portparol Evropske unije za spoljne poslove Anuar el Anuni izjavio je danas da EU insistira na poštovanju suvereniteta Somalije, nakon što je Izrael zvanično priznao njen otcepljeni region Somalilend kao nezavisnu državu.

El Anuni je u pisanoj izjavi rekao da EU "potvrđuje važnost poštovanja jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne Republike Somalije u skladu sa njenim ustavom, Poveljama Afričke unije i Ujedinjenih nacija", prenosi Tajms of Izrael. "Ovo je ključno za mir i stabilnost celog regiona Roga Afrike. EU podstiče smislen dijalog između Somalilenda i savezne vlade Somalije kako bi se rešile dugogodišnje razlike", rekao je El Anuni. Somalilend se otcepio
