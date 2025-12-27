EU se oglasila pošto je Izrael priznao Somalilend: Poziva na poštovanje suvereniteta Somalije

Večernje novosti pre 11 minuta
EU se oglasila pošto je Izrael priznao Somalilend: Poziva na poštovanje suvereniteta Somalije

PORTPAROL Evropske unije za spoljne poslove Anuar el Anuni izjavio je danas da EU insistira na poštovanju suvereniteta Somalije, nakon što je Izrael zvanično priznao njen otcepljeni region Somalilend kao nezavisnu državu.

Foto: Profimedia El Anuni je u pisanoj izjavi rekao da EU "potvrđuje važnost poštovanja jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne Republike Somalije u skladu sa njenim ustavom, Poveljama Afričke unije i Ujedinjenih nacija", prenosi Tajms of Izrael. - Ovo je ključno za mir i stabilnost celog regiona Roga Afrike. EU podstiče smislen dijalog između Somalilenda i savezne vlade Somalije kako bi se rešile dugogodišnje razlike - rekao je El Anuni.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Newsmax Balkans pre 21 minuta
EU poziva na poštovanje suvereniteta Somalije, nakon što je Izrael priznao Somalilend

EU poziva na poštovanje suvereniteta Somalije, nakon što je Izrael priznao Somalilend

Euronews pre 21 minuta
EU poziva na poštovanje suvereniteta Somalije, nakon što je Izrael priznao Somalilend

EU poziva na poštovanje suvereniteta Somalije, nakon što je Izrael priznao Somalilend

RTV pre 1 sat
Iran osudio izraelsko priznanje Somalilenda

Iran osudio izraelsko priznanje Somalilenda

Euronews pre 46 minuta
Izrael povukao opasan potez; EU alarmirana

Izrael povukao opasan potez; EU alarmirana

B92 pre 41 minuta
EU poziva na poštovanje suvereniteta Somalije

EU poziva na poštovanje suvereniteta Somalije

Politika pre 36 minuta
​Osuda Irana: izraelsko priznanje Somalilenda ima za cilj destabilizaciju regiona

​Osuda Irana: izraelsko priznanje Somalilenda ima za cilj destabilizaciju regiona

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaIzraelSomalijaEUAfrika

Politika, najnovije vesti »

„Poslednji trzaj političkih fosila sa dna kace“: Studentkinja Pravnog fakulteta Lana Kocić ocenjuje da inicijativa da Zoran…

„Poslednji trzaj političkih fosila sa dna kace“: Studentkinja Pravnog fakulteta Lana Kocić ocenjuje da inicijativa da Zoran Đinđić izgubi bulevar u Nišu neće proći

Danas pre 1 sat
Izbori na Kosovu: Za 10 poslaničkih mesta 55 kandidata iz srpske zajednice

Izbori na Kosovu: Za 10 poslaničkih mesta 55 kandidata iz srpske zajednice

Danas pre 26 minuta
Bošković (SRCE): Milan Antonijević se, kao nezavisni organ, otvoreno stavlja na Vučićevu stranu

Bošković (SRCE): Milan Antonijević se, kao nezavisni organ, otvoreno stavlja na Vučićevu stranu

Danas pre 41 minuta
Zukorlić: Nezadovoljni smo kolicijom sa Srpskom naprednom strankom

Zukorlić: Nezadovoljni smo kolicijom sa Srpskom naprednom strankom

Danas pre 2 sata
MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Danas pre 4 sati