Putevi Srbije: Sneg do 5 cm na nekim deonicama, moguća poledica i magla

JP "Putevi Srbije" je, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.05 časova, saopštilo da snega ima na nekim deonicama na putnim pravcima u regionu Majdanpeka, Negotina, Zaječara, Ivanjice, Niša i Vranja.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja, deonice na kojima ima snega su: I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju