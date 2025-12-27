Putevi Srbije: Sneg do 5 cm na nekim deonicama, moguća poledica i magla

Glas Zaječara pre 51 minuta  |  Izvor: RTV
Putevi Srbije: Sneg do 5 cm na nekim deonicama, moguća poledica i magla

JP "Putevi Srbije" je, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.05 časova, saopštilo da snega ima na nekim deonicama na putnim pravcima u regionu Majdanpeka, Negotina, Zaječara, Ivanjice, Niša i Vranja.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja, deonice na kojima ima snega su: I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Stižu gužve na granicama

Stižu gužve na granicama

Vreme pre 36 minuta
AMSS upozorava: Pojačan saobraćaj u gradovima i na granicama narednih dana

AMSS upozorava: Pojačan saobraćaj u gradovima i na granicama narednih dana

Ozon pre 27 minuta
AMSS: Gužve u gradovima i na granicama

AMSS: Gužve u gradovima i na granicama

Šabačke novosti pre 57 minuta
MUP apeluje na vozače: Praznične gužve, sneg i poledica povećavaju rizik na putevima

MUP apeluje na vozače: Praznične gužve, sneg i poledica povećavaju rizik na putevima

Šabačke novosti pre 51 minuta
"Putevi Srbije": Na više deonica sneg do pet centimetara, oprez u vožnji zbog moguće poledice i magle

"Putevi Srbije": Na više deonica sneg do pet centimetara, oprez u vožnji zbog moguće poledice i magle

Newsmax Balkans pre 1 sat
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj i u gradovima i na granicama

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj i u gradovima i na granicama

Radio 021 pre 1 sat
Putevi Srbije: Sneg do 5 cm na nekim deonicama, moguća poledica i magla

Putevi Srbije: Sneg do 5 cm na nekim deonicama, moguća poledica i magla

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MajdanpekNišVranjeZaječarBugarskaPutevi SrbijeSnegNegotin

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ upozorava: Sneg u Srbiji početkom januara, MUP izdao važan apel (FOTO)

RHMZ upozorava: Sneg u Srbiji početkom januara, MUP izdao važan apel (FOTO)

Euronews pre 2 minuta
Dejan Atanacković: Potpis za šta?

Dejan Atanacković: Potpis za šta?

Danas pre 2 minuta
Misteriozno privatno groblje niklo usred beogradskog naselja: Prvi sahranjen pokojnik bez imena, postoje čak 3 verzije…

Misteriozno privatno groblje niklo usred beogradskog naselja: Prvi sahranjen pokojnik bez imena, postoje čak 3 verzije slučaja, a cene su astronomske

Blic pre 7 minuta
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 2 minuta
Mogu li razglednice da prežive u eri telefona

Mogu li razglednice da prežive u eri telefona

BBC News pre 32 minuta