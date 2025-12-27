"Nemamo luksuz da se delimo" Simić: Bitno da srpski narod na KiM na sutra osvoji bitku i dobije 10 mandata

Kurir pre 2 sata
"Nemamo luksuz da se delimo" Simić: Bitno da srpski narod na KiM na sutra osvoji bitku i dobije 10 mandata

Član predsedništva Srpske liste Slavko Simić izjavio je danas da se srpski narod na KiM prethodnih dana mobilisao i da je spreman da u nedelju, na izborima za prištinski parlament osvoji veliku političku bitku, kako bi dobili svih 10 srpskih poslanika.

On je za TV Prva rekao da su izbori ne važni već sudbonosni i da je važno da se Srbi ujedine, osvoje svih 10 mandata i tako postanu politička snaga koja će se suprotstaviti agresiji premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i da se ta snaga koristi kroz lokalne institucije za interese, prava i dostojanstvo srpskog naroda. - Prava Srba su najugroženija u Evropi, od kako je Kurti došao na vlast - rekao je Simić. Prema njegovim rečima postojanje
Ključne reči

KosovoKosovo i MetohijaIzboriSrpska listaizbori na kosovu

