Selaković: Pozivam sve Srbe i Srpkinje na KiM da izađu na pokrajinske izbore i daju svoj glas Srpskoj listi

B92 pre 5 sati
Ministar kulture Nikola Selaković pozvao je danas Srbe i Srpkinje u AP Kosovo i Metohija da sutra izađu na pokrajinske izbore i daju svoj glas Srpskoj listi.

"Pozivam sve Srbe i Srpkinje na Kosovu i Metohiji da 28. decembra izađu na pokrajinske izbore i daju svoj glas Srpskoj listi koja je do sada pokazala da jedina ume i može da se bori za zaštitu naše države i našeg naroda na Kosmetu i dokazala da jedino sabornost i jedinstvo sa predsednikom, Vladom i institucijama države Srbije garantuje budućnost našeg naroda na svojim vekovnim ognjištima", istakao je Selaković. U Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM)
