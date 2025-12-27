Rusi ušetali u komandno mesto ukrajinske vojske u Guljajpolju: Vojnici pobegli s položaja glavom bez obzira, sve ostavili! (foto)

Ruska vojska objavila je video u kojem se vide njihovi vojnici kako pobednički hodaju po komandnom mestu ukrajinske vojske, koje se nalazi u samom središtu Guljajpolja, važnog strateškog čvorišta kome su se Rusi nedavno približili, a zatim otpočeli frontalni napad na grad.

Ukrajinci su sve vreme, dok traje bitka za grad, tvrdili da uspešno odbijaju ruske pokušaje infiltracije i proboja u samo urbano središte, pa je snimak ruskih vojnika kako mirno šetaju centrom grada izazvao nemalo iznenađenje u Ukrajini. Posebno stoga što su Rusi u videu naveli da su ukrajinski vojnici sa komandnog položaja pobegli gotovo glavom bez obzira, ostavljajući praktično netaknutim svu dokumentaciju, kancelarijski pribor, računare i telefone. Video već
