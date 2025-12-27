Kakve veze imaju najbogatiji Čeh i buduća fabrika dronova u Srbiji?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je za kraj marta ili početak aprila 2026. godine otvaranje fabrike visokosofisticiranih dronova.

Istovremeno, Frankfurter algemajne cajtung (FAZ) piše kako pogoni u Srbiji igraju bitnu ulogu u imperiji mladog češkog proizvođača oružja Mihala Strnada, koji je krenuo u osvajanje neba - dronovima. Vučić je na polaganju kamena temeljca za nove zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane najavio otvaranje fabrike dronova u saradnji sa jednom velikom svetskom silom, ponovivši da je jačanje Vojske Srbije i sistema odbrane u interesu očuvanja mira. "Ulažemo mnogo i