Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u i interesi Srbije, Mađarske i Rusije

Analiza aktuelnih pregovora o NIS-u, političkih i ekonomskih interesa Srbije, Rusije i Mađarske, te reakcije domaćih stručnjaka i političara.

Rusija i SAD štite svoje interese u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), dok Srbija, prema Dušanu Nikeziću iz Stranke slobode i pravde, ne štiti svoje vitalne interese. Vlast nije imala plan za NIS u prethodnih godinu dana, a odluke se odlažu. N1 Info Nova

Mađarska, preko MOL-a, želi da kupi ruski udeo u NIS-u kako bi ojačala svoj uticaj na balkanskoj sceni, što je povezano i sa predizbornom kampanjom premijera Viktora Orbana. Ruski ambasador u Srbiji ističe da se traži najbolje rešenje u duhu prijateljskih odnosa. N1 Info Radio 021 Nova

Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor ocenjuje da bi preuzimanje ruskog udela u NIS-u od strane MOL-a bilo više politički nego ekonomski interes, ali i najmanje štetna opcija za Srbiju. Newsmax Balkans

Pregovori između ruskih i mađarskih kompanija su u toku, a Vašington prati situaciju zbog političkih implikacija. Mađarski MOL je sada glavni pregovarač za izlazak Rusije iz NIS-a, što otvara pitanja o prihvatljivosti ove veze za SAD. N1 Info

