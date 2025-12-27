VIDEO Najbolji dokaz o slomu Partizana, snimci Lesora i Tajrika to jasno pokazuju

Kako su navijači Partizana pre samo nekoliko sezona dočekivali svoje pulene posle poraza? Pa, sasvim drugačije nego što je to slučaj u ovoj...

Da krenemo prvo od meča 18. kola Evrolige u kome je Makabi pobedio Partizan sa 87:112, nakon čega je usledio sukob Tajrika Džonsa i navijača. Već tokom predstavljanja ekipe čuli su se zvižduci upućeni Džabariju Parkeru i Tajriku Džonsu, dok su ostali igrači dobili korektan doček. U jednom trenutku došlo je do grube razmene reči između Tajrika i pojedinih navijača. Scene su bile na ivici ozbiljnog incidenta, ali se situacija, na sreću, nije dodatno zakomplikovala.