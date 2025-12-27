MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

Novi magazin pre 27 minuta  |  Beta
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je danas saopštilo da policija intenzivno traga za muškarcem čiju je sliku objavilo, osumnjičenim da je teško ranio i opljačkao jednu ženu u Novom Beogradu.

"Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192", piše u saopštenju. Mediji su danas preneli da je muškarac napao ženu u hodniku zgrade i s leđa joj zadao više ubodnih rana i oteo joj torbu. Žena sa teškim ranama je prevezena u Urgentni centar, prenose mediji. Muškarac za kojim se traga, navelo je Ministarstvo u saopštenju, osumnjičen je za krivično delo
