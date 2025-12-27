MUP pozvao građane da jave policiji ukoliko prepoznaju napadača sa Novog Beograda

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je danas saopštilo da policija intenzivno traga za muškarcem čiju je sliku objavilo, osumnjičenim da je teško ranio i opljačkao jednu ženu u Novom Beogradu.

"Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192", piše u saopštenju. Mediji su danas preneli da je muškarac napao ženu u hodniku zgrade i s leđa joj zadao više ubodnih rana i oteo joj torbu. Žena sa teškim ranama je prevezena u Urgentni centar, prenose mediji. Muškarac za kojim se traga, navelo je Ministarstvo u saopštenju, osumnjičen je za krivično delo