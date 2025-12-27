I od lošeg ima gore

Košarkaši Partizana pretrpeli su poraz od Makabija – 112:87 (30:31, 28:12, 34:16, 20:28), jedan od najubedljivijih ikada na domaćem terenu. – Nova predstava nezainteresovanosti igrača „crno-belih”

Negativnom periodu još nema kraja, čak ni sa novim trenerom. Debi Đoana Penjaroje na klupi Partizana nije mogao proći gore. „Crno-beli“ su podbacili pred svojim navijačima u 18. kolu Evrolige, gde su izgubili od Makabija rezultatom 112:87(30:31, 28:12, 34:16, 20:28). Nova predstava nezainteresovanosti košarkaša Partizana se završila tačno onako kako jedino i može – velikim i bolnim porazom. Klub iz Humske je ponovo podbacio svojim manjkom energije i angažmanom. Bio