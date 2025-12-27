MUP apeluje na učesnike u saobraćaju: Budite oprezni zbog prazničnih gužvi i snega

Radio 021 pre 36 minuta  |  Tanjug
MUP apeluje na učesnike u saobraćaju: Budite oprezni zbog prazničnih gužvi i snega

Uprava saobraćajne policije uputila je apel učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatno strpljenje i oprez zbog predstojećih praznika i vikenda.

U ovom periodu se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima uz snežne padavine i poledicu. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je Uprava saobraćajne policije izdala savete za bezbednu vožnju u zimskim uslovima. "Usporite: Na snegu i poledici zaustavni put je znatno duži. Prilagodite brzinu stanju na putu. Držite odstojanje: Klizav kolovoz zahteva više prostora za pravovremenu reakciju. Bez naglih pokreta: Kočite
