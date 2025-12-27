Penjaroja: Očekuje nas važna utakmica protiv Splita

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja rekao je da njegovu ekipu očekuje teška utakmica protiv Splita u ABA ligi, samo 48 sati posle ubedljivog poraza kod kuće od Makabija u Evroligi.

Utakmica 12. kola Grupe A ABA lige igra se u nedelju od 19 i 30 u dvorani "Aleksandar Nikolić". Partizan je u prvom delu sezone pobedio u Splitu rezultatom 86:81. "Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu, očekuje nas važna utakmica protiv Splita. Danas smo analizirali meč protiv Makabija, a posle toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel", rekao je Penjaroja. Kapiten Vanja Marinković želi da ekipa popravi utisak. "Moramo da popravimo utisak na