Njujork će zahtevati od društvenih mreža da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

NJUJORK - Guvernerka Njujorka Keti Hokul najavila je novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

"Zaštita Njujorčana mi je na prvom mestu otkako sam preuzela funkciju guvernera, a to uključuje i zaštitu naše dece od potencijalnih opasnosti društvenih mreža koje podstiču prekomernu upotrebu", istakla je Hokul, prenosi Rojters. Zakon se odnosi na platforme koje nude "zavisničke fidove", gde se sadržaj kontinuirano osvežava ili automatski pušta. Ove funkcije imaju cilj da korisnike, naročito mlade ljude, zadrže duže na mreži. Zakon će se primenjivati na