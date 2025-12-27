Država Njujork donela zakon o isticanju opasnosti od preteranog korišćenja na društvenim mrežama

Američka savezna država Nujork zahtevaće od društvenih mreža da istaknu upozorenja o potencijalnoj opasnosti po mentalno zdravlje mladih korisnika, saopštila je danas guvernerka Keti Hočul (Kathy Hochul).

Ona je danas potpisala zakon kojim se nalaže upozorenje od „karakteristika zavisnosti“ određenih aplikacija, prenosi Aldžazira (Aljazeera). „Očuvanje bezbednosti Njujorčana je moj prioritet otkako sam stupila na dužnost, a to uključuje zaštitu naše dece od potencijalne štete od funkcija društvenih mreža koje podstiču prekomernu upotrebu“, saopštila je Hočul. Guvernerka je uporedila potencijalne zabrane na aplikacijama sa upozorenjima koja stoje na duvanskim