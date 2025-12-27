Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

RTV pre 8 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

BEOGRAD - Na današnji dan 2019. godine svih 17 poslanika opozicionog Demokratskog fronta (DF) uhapšeni su nepunih dva sata posle ponoći, u Skupštini Crne Gore, u sklopu usvajanja takozvanog Zakona o slobodi veroispovesti. Predsednik te zemlje Milo Đukanović sutradan je potpisao sporni zakon. Ubrzo posle hapšenja poslanika usledila su protestna okupljanja građana pred tom institucijom, da bi potom započele manifestacije protivljenja širom Crne Gore, koje će trajati mesecima.

Danas je subota, 27. decembar, 361. dan 2025. Do kraja godine ima četiri dana. 1571 - Rođen je nemački astronom, matematičar i fizičar Johan Kepler, tvorac tri zakona o kretanju planeta kojima je utvrdio valjanost heliocentričnog sistema i udario temelje nove astronomije. Izračunao je i površinu i zapreminu geometrijskih tela koja do tada nisu proučavana. 1822 - Rođen je francuski hemičar i biolog Luj Paster, član Francuske akademije, pronalazač vakcine protiv
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 27. decembar

Na današnji dan, 27. decembar

N1 Info pre 1 sat
Na današnji dan: Rođeni Johan Kepler i Luj Paster, "Ratovi zvezda" dostigli zaradu od milijardu dolara

Na današnji dan: Rođeni Johan Kepler i Luj Paster, "Ratovi zvezda" dostigli zaradu od milijardu dolara

Radio 021 pre 1 sat
Na današnji dan, 27. decembar

Na današnji dan, 27. decembar

Šabačke novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraMilo ĐukanovićĐukanovićVakcinaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Više sunca, niže temperature: Vetrovito i hladno poslednjeg vikenda u godini

Više sunca, niže temperature: Vetrovito i hladno poslednjeg vikenda u godini

N1 Info pre 31 minuta
Hladno i oblačno jutro, mestimično sa slabim mrazem, posle podne razvedravanje

Hladno i oblačno jutro, mestimično sa slabim mrazem, posle podne razvedravanje

RTV pre 26 minuta
Kako izabrati pouzdan šporet za savremenu kuhinju?

Kako izabrati pouzdan šporet za savremenu kuhinju?

Economy pre 31 minuta
Kako živeti sa osećanjem krivice

Kako živeti sa osećanjem krivice

Velike priče pre 36 minuta
Prognoza za subotu, 27. decembar: Kakvo će vreme biti danas?

Prognoza za subotu, 27. decembar: Kakvo će vreme biti danas?

Danas pre 11 minuta