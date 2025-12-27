Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

BEOGRAD - Na današnji dan 2019. godine svih 17 poslanika opozicionog Demokratskog fronta (DF) uhapšeni su nepunih dva sata posle ponoći, u Skupštini Crne Gore, u sklopu usvajanja takozvanog Zakona o slobodi veroispovesti. Predsednik te zemlje Milo Đukanović sutradan je potpisao sporni zakon. Ubrzo posle hapšenja poslanika usledila su protestna okupljanja građana pred tom institucijom, da bi potom započele manifestacije protivljenja širom Crne Gore, koje će trajati mesecima.

Danas je subota, 27. decembar, 361. dan 2025. Do kraja godine ima četiri dana. 1571 - Rođen je nemački astronom, matematičar i fizičar Johan Kepler, tvorac tri zakona o kretanju planeta kojima je utvrdio valjanost heliocentričnog sistema i udario temelje nove astronomije. Izračunao je i površinu i zapreminu geometrijskih tela koja do tada nisu proučavana. 1822 - Rođen je francuski hemičar i biolog Luj Paster, član Francuske akademije, pronalazač vakcine protiv