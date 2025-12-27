Na današnji dan: Rođeni Johan Kepler i Luj Paster, "Ratovi zvezda" dostigli zaradu od milijardu dolara

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Na današnji dan: Rođeni Johan Kepler i Luj Paster, "Ratovi zvezda" dostigli zaradu od milijardu dolara

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 27. decembar.

1571 - Rođen je nemački astronom, matematičar i fizičar Johan Kepler, koji je s tri fundamentalna zakona o kretanju planeta dokazao Kopernikovu hipotezu o heliocentričnom sistemu. 1822 - Rođen je francuski hemičar i biolog Luj Paster, pronalazač vakcina protiv besnila, antraksa i crvenog vetra. Otkrio je postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan "pasterizacija". Osnovao je mikrobiologiju i stereohemiju i organizovao
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 27. decembar

Na današnji dan, 27. decembar

N1 Info pre 3 sata
Na današnji dan, 27. decembar

Na današnji dan, 27. decembar

Šabačke novosti pre 3 sata
Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

RTV pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VakcinaRatovi zvezdaCrveni VetarDolar

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ upozorava: Sneg u Srbiji početkom januara, MUP izdao važan apel (FOTO)

RHMZ upozorava: Sneg u Srbiji početkom januara, MUP izdao važan apel (FOTO)

Euronews pre 2 minuta
Misteriozno privatno groblje niklo usred beogradskog naselja: Prvi sahranjen pokojnik bez imena, postoje čak 3 verzije…

Misteriozno privatno groblje niklo usred beogradskog naselja: Prvi sahranjen pokojnik bez imena, postoje čak 3 verzije slučaja, a cene su astronomske

Blic pre 7 minuta
Dejan Atanacković: Potpis za šta?

Dejan Atanacković: Potpis za šta?

Danas pre 3 minuta
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 3 minuta
Trudnička hiperemeza, iscrpljujuće stanje koje trudnoću pretvara u borbu za život

Trudnička hiperemeza, iscrpljujuće stanje koje trudnoću pretvara u borbu za život

BBC News pre 38 minuta