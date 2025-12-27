Stižu gužve na granicama

Vreme pre 3 sata
Povremeni talasi pojačnog saobraćaja očekuju se na najfrekventnijim graničnim prelazima i naplatnim rampama, a gužve se očekuju i unutar gradova

Auto-moto savez Srbije (AMSS) poručio je vozačima da narednih dana računaju na usporenu vožnju i duže vreme putovanja. Savetuje se oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima. Na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja snega u raskvašenom stanju do pet centimetra ima na deonicama Majdanpek – Klokočevac – Štubik, Štubik – Negotin – granični prelaz s Bugarskom,
