"Mambe" za istoriju - Kanga i Babika eliminisani

Fudbaleri Mozambika upisali su prvu pobedu u istoriji na Kupu afričkih nacija, savladali su Gabon 3:2 u verovatno najuzbudljivijoj utakmici turnira.

Meč u Agadiru odigran je u okviru 2. kola grupe F. Gabon je ovim porazom gotovo eliminisan sa turnira i pre poslednje runde, dok su popularne "mambe" uhvatile poslednji voz za plasman u nokaut fazu kontinentalnog šampionata. Za Gabon su od starta igrali Gelor Kanga i Šavi Babika, bivši i sadašnji fudbaleri Crvene zvezde. Kanga je odigrao čitav meč dok je Babika zamenjen već na poluvremenu. Junaci trijumfa Mozambika bili su strelci golova Fajsal Bangal (glavom posle