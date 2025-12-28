Smrt Brižit Bardo, svetske zvezde koja je veliki deo života posvetila pravima životinjama

Beta pre 21 minuta

Brižit Bardo (Brigitte Bardot), svetski poznata filmska zvezda i neumorna aktivistkinja za prava životinja, preminula je danas u 92. godini, saopštila je njena fondacija. Uzrok smrti nije saopšten.

Francuski mediji prenose da je preminula "ikona ženstvenosti pedesetih i šezdesetih godina 20. veka, filmska glumica, pevačica, muza velikih umetnika i zagovornica prava životinja".

Ona je nesumnjivo bila jedna od najvećih, možda i najveća francuska i međunarodna zvezda sredine prošlog veka, ikona generacije i simbol emancipacije žena i seksualne slobode.

Brižit je bila hospitalizovana i operisana u novembru u bolnici u Tulonu. Takođe je bila hospitalizovana u januaru 2023. godine zbog disajnih problema.

Glumica i pevačica, poznata po inicijalima BB, trajni je deo francuske kulturne baštine, ali je veliki deo svog života posvetila pravima životinja.

Bardo je sa svojih 40 godina, praktično na vrhuncu karijere, odbacila svoj status u kinematogragiji, napustila džet set i snimanje filmova da bi postala strastvena aktivistkinja za prava životinja. Kontroverze je izazvala i njena bliskost krajnjoj desnici i porodici LePen.

Njeni politički i društveni stavovi su takođe izazvali velike kontroverze. Bilo je poznato da nema dlake na jeziku i posle filmske karijere nije se ustručavala da javno upućuje pisma predsednicima Francuske, zvaničnicima i drugim političarima u svetu boreći se protiv lova, koride i uopšteno za prava životinja.

Njena fondacija se bavi zaštitom svih ugroženih životinja, bez izuzetka.

Posle pokretanja afere o seksualnom uznemiravanju u Holivudu i pokreta MeToo 2018. godine, Brižit Bardo je kritikovala talas osuđivanja glumaca, ocenjujući da je to "licemerno, besmisleno i smešno". Posebno je kritikovala glumice koje su udvaranjem i flertovanjem dolazile do uloga. Izjavila je da njoj nikada nisu smetali komplimenti, niti kada bi joj neko rekao da ima "zgodnu malu guzu".

Njene izjave i otvorena pisma su izazivala polemike i medijsku pažnju.

Poslednjih nekoliko decenija, živela je na svom imanju na jugu Francuske kod Sen Tropea, okružena životinjama.

I u poznim godinama bila je dobrog zdravlja, govoreći sama da je razlog to što je gotovo ceo život bila vegetarijanac i što je odbijala mondenski svet.

Glumila je u filmovima velikana režije kao što su Luj Mal (Louis Malle), Rože Vadim (Roger) sa kojim je bila u braku, Žan-Lik Godar (Jean-Luc Godard) i Federiko Felini (Federico Fellini).

Njeni najpoznatiji filmovi su "Parižanka" (1957), "I Bog stvori ženu" (1956), "Don Žuan je bio žena" (1974) Rozzea Vadima, "Privatni život" (1962) i "Viva Marija!" (1965) Luja Mala i "Prezir" (1963) Žan-Lika Godara.

Udavala se četiri puta, ima sina Nikola-Žaka Šarijea (Nicolas-Jacques Charrier) koji živi u Norveškoj sa porodicom, ali sa kojima nije imala bliske odnose.

(Beta, 28.12.2025)