Brižit Bardo: Odlazak plavokose lepotice koja je proslavila francuski film

Južne vesti
Hulton Archive/Getty Images Uporno prikazivana kao seksualni simbol, Bridžit Bardo je učinila da francuska kinematografija postane poznata širom sveta Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, promenila je ustaljeni prikaz žena u filmu 1950-ih, postavši simbol nove ere seksualne slobode.

Na ekranu, bila je francuski koktel nestašnog šarma i kontinentalne senzualnosti. U jednom magazinu je opisana kao „princeza koja se pući i grofica zavodljivog pogleda“, ali je to bio imidž koji je s vremenom počela da prezire. Predstavljana kao hedonistički seksualni simbol, Bardo je često bila sprečavana da ostvari želju da postane ozbiljna glumica. Na kraju je odustala od karijere da bi vodila kampanje za zaštitu životinja. Godinama kasnije, njena reputacija
