Deo Novog Beograda danas bez struje Ispljučenje od jutra do kraja dana: proverite da li je i vaša na spisku

Elektrodistribucija Srbije je najavila prekid isporuke struje u Beogradu Preporučuje se da stanovnici isključe osetljive električne uređaje pre nestanka struje Elektrodistribucija Srbije za danas, 28. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Proverite da li je vaša ulica na spisku. Isključenja struje obuhvatiće danas deo Novog Beograda, najranije od 9, pa do 17 sati. OVO JE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICA ISKLJUČENJA STRUJE Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja. Kada