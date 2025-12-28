Hitna sednica Saveta bezbednosti UN: Sledi oštra kritika Izraela zbog priznanja Somalilenda

Somalija je kritikovala izraelsko priznanje i zatražila njegovo povlačenje.

Somalilend je proglasio nezavisnost od Somalije 1991. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvaće hitnu sednicu kako bi raspravljao o izraelskom priznanju Somalilenda, a članice će oštro kritikovati potez Jerusalima, prenosi danas Tajms of Izrael. Povodom najave održavanja hitne sednice SB UN, izraelski ambasador pri UN Deni Danon je kazao da će " Izrael delovati odgovorno". "I nastavićemo da sarađujemo sa partnerima koji doprinose regionalnoj