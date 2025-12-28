AMSS: Mestimično vlažni kolovozi, opasnost od poledice

Danas pre 1 sat  |  Beta
Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po povremeno vlažnim kolovozima zbog lokalne pojave padavina, a u jutarnjim i večernjim satima postoji opasnost od poledice, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Zimska oprema je obavezna u planinskim predelima. Van gradova saobraćaj je umerenog intenziteta i prohodnost puteva u nižim predelima je dobra. Na prilazima većim gradovima posle podne se očekuje pojačan saobraćaj. Na naplatnim rampama autoputeva, kao ni
