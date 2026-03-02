Vremenska prognoza za 2. mart: Nastavak lepog vremena sa daljim rastom temperature

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 2. mart 2026. godine, biće oblačno i hladnije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do četiri stepena.

Maksimalna dnevna od 11 do 18 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći pojačan vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja će biti oko nula stepeni. Prema vremenskoj prognozi za utorak 3. mart, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža temperatura od minus jedan do tri stepena, a najviša od 12 do 16 stepeni. Prema